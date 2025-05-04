Общество 04.05.2025 в 11:27

Ученый объяснил, почему в новостройках люди начинают болеть

Химическим материалам из отделки и новой мебели нужно время, чтобы из них испарились вредные вещества
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Текст: Иван Иванов
Ученый объяснил, почему в новостройках люди начинают болеть

Повышенная заболеваемость в новостройках может быть связана с комплексным воздействием химических веществ, выделяющихся из современных строительных и отделочных материалов, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Многие из этих материалов содержат летучие органические соединения (ЛОС), такие как формальдегид, бензол, толуол и ксилол, которые испаряются в воздух в течение нескольких месяцев после окончания ремонта. Эти соединения раздражают слизистые дыхательных путей, снижают местный иммунитет и делают организм более уязвимым к вирусам и бактериям. Кроме того, некоторые из них обладают кумулятивным эффектом, постепенно накапливаясь в тканях и нарушая работу иммунной системы», — пояснил он.

Еще одним фактором риска является повышенная влажность в новых домах, особенно в первые годы после сдачи. Недостаточно просушенные стены, плиточный клей и штукатурка создают благоприятную среду для роста плесневых грибов, споры которых являются сильными аллергенами и могут провоцировать хронические респираторные заболевания.

«Некоторые виды плесени, например Aspergillus и Stachybotrys, выделяют микотоксины, угнетающие иммунитет и повышающие восприимчивость к инфекциям. Особенно опасны эти микроорганизмы для детей и людей с ослабленной иммунной системой», - добавил эксперт.

Современные утеплители и звукоизоляционные материалы также могут влиять на здоровье.

Самый опасный из них это формальдегид, который при высоких концентрациях ощущается как резкий и неприятный искусственный запах от новой мебели или линолеума. Он один из самых известных загрязнителей воздуха в новых домах или домах с новой мебелью.

Это органическое соединение, хотя и встречается в природе в относительно небольших количествах, при высоких уровнях может быть опасным и даже канцерогенным.

Эксперты рекомендует использовать экологически чистые материалы при отделке, деревянную мебель и полы и не спешить вселяться в квартиру, пока в ней присутствует запах химических веществ.

Также помогут качественные очистители воздуха, интенсивная и постоянная приточно-вытяжная вентиляция и устройство зазоров между дверью и полом, что резко снижает концентрацию вредных веществ в квартире в целом. Кстати, старая мебель   из искусственных материалов также может выделять формальдегид, однако эмиссия в воздух существенно меньше, чем только что изготовленная.

 

Фото: loon.site

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