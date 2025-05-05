Новый номер телефона на Госуслугах

Вопрос: «Как сменить номер телефона, привязанный к странице на Госуслугах?»

Артем Т.

Процедура смены номера для Госуслуг зависит от статуса учетной записи. Его можно узнать под ФИО в личном кабинете - в приложении Госуслуги в профиле под ФИО.

Если запись стандартная или упрощенная, то новый номер для входа на Госуслуги можно указать в личном кабинете. Контакты изменятся сразу, без подтверждения старого номера.

Если запись подтвержденная, то после ввода нового номера нужно будет указать код, который придет на старый телефон.

Если нет доступа к старому номеру телефона от подтвержденной учетной записи, то его можно сменить двумя способами:

- онлайн через банк — номер телефона в банке должен отличаться от номера, ранее зарегистрированного на Госуслугах;

- лично в центре обслуживания.

Помните, что к новому номеру не должна быть привязана другая учетная запись на Госуслугах — даже ребенка.

Если вы недавно приобрели новый номер, при смене может появиться надпись, что он привязан к другой учетной записи. Такое бывает: сотовые операторы передают номер другому владельцу, если прежний от него отказался или долго не пользовался. Если номер теперь постоянно принадлежит вам, смените его удобным способом.