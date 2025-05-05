Общество 05.05.2025 в 09:00

Новый номер телефона на Госуслугах

Как записать новый?
A- A+
Текст: Номер один
Новый номер телефона на Госуслугах
Pixabay

Вопрос: «Как сменить номер телефона, привязанный к странице на Госуслугах?» 

Артем Т.

Процедура смены номера для Госуслуг зависит от статуса учетной записи. Его можно узнать под ФИО в личном кабинете - в приложении Госуслуги в профиле под ФИО.

Если запись стандартная или упрощенная, то новый номер для входа на Госуслуги можно указать в личном кабинете. Контакты изменятся сразу, без подтверждения старого номера.

Если запись подтвержденная, то после ввода нового номера нужно будет указать код, который придет на старый телефон.

Если нет доступа к старому номеру телефона от подтвержденной учетной записи, то его можно сменить двумя способами:

- онлайн через банк — номер телефона в банке должен отличаться от номера, ранее зарегистрированного на Госуслугах;

- лично в центре обслуживания.

Помните, что к новому номеру не должна быть привязана другая учетная запись на Госуслугах — даже ребенка.

Если вы недавно приобрели новый номер, при смене может появиться надпись, что он привязан к другой учетной записи. Такое бывает: сотовые операторы передают номер другому владельцу, если прежний от него отказался или долго не пользовался. Если номер теперь постоянно принадлежит вам, смените его удобным способом.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии накажут трех нарушителей противопожарного режима
05.05.2025 в 10:01
Сорвавшийся с горы турист в Бурятии находится в тяжелом состоянии
05.05.2025 в 09:19
Лесные пожары в Бурятии разрослись почти до тысячи гектар
05.05.2025 в 09:17
В Улан-Удэ 14-летний байкер с 12-летним братом врезался в машину
05.05.2025 в 09:01
Новый номер телефона на Госуслугах
05.05.2025 в 09:00
Автобусы в Улан-Удэ не смогут заехать в центр города
05.05.2025 в 08:45
Из Монголии запущен первый в истории межконтинентальный рейс в Америку
05.05.2025 в 08:37
На жителей Бурятии навешивают несуществующие долги
05.05.2025 в 06:00
Улан-удэнцев зовут на бесплатные экскурсии
04.05.2025 в 19:27
В Бурятии прогнозируют высокую пожарную опасность
04.05.2025 в 19:10
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
Автобусы в Улан-Удэ не смогут заехать в центр города
Изменения их движения связано с репетицией парада
05.05.2025 в 08:45
На жителей Бурятии навешивают несуществующие долги
Бороться с энергетическим мухлежом гражданам приходится в судах
05.05.2025 в 06:00
Улан-удэнцев зовут на бесплатные экскурсии
На них расскажут о героическом вкладе Улан-Удэ в Великую Победу
04.05.2025 в 19:27
В Бурятии прогнозируют высокую пожарную опасность
Погода будет ветреной и без осадков
04.05.2025 в 19:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru