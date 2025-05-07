Плохая уборка подъездов

Вопрос: «Куда обращаться, если уборщица плохо моет подъезд?»

Управляющая организация может осуществлять уборку подъезда, наняв сотрудника или обратившись в клининговую компанию. Все они предоставляют свои услуги на платной основе.

Кроме того, должна быть обеспечена регулярная уборка лестничных клеток:

- обметание окон, подоконников и отопительных приборов должно осуществляться не реже одного раза в пять дней. Стены необходимо протирать не менее двух раз в месяц, а мытьё производить не реже одного раза в месяц.

Если в договоре управления не указаны иные сроки, то лестничные клетки на нижнем и верхнем этажах должны проветриваться одновременно через открытые форточки, окна, фрамуги или вентиляционные каналы. Эти нормы прописаны в п. 4.8.14 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда № 170, утвержденных Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г.

Если качество уборки подъездов не соответствует требованиям и условиям договора, собственники имеют право обратиться в управляющую организацию с требованием о перерасчёте платы.

Чтобы воспользоваться этим правом, собственники помещений в многоквартирном доме должны составить акты о некачественной уборке и сделать фотографии помещений.

Согласно п. 16 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установленном Правилами (постановление Правительства № 354) предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Важно учесть несколько моментов:

1. Фотографии должны быть привязаны к конкретной дате и месту.

2. Они должны быть сделаны в местах общего пользования, доступных для всех пользователей.

Если управляющая организация проводит уборку подъездов не по графику, она обязана произвести перерасчёт платы собственникам. В противном случае, помимо компенсации в форме перерасчета, управляющая организация может понести административную ответственность.