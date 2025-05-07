Общество 07.05.2025 в 09:00

Плохая уборка подъездов

Куда обращаться?
A- A+
Текст: Номер один
Плохая уборка подъездов
Номер один

Вопрос: «Куда обращаться, если уборщица плохо моет подъезд?»

Управляющая организация может осуществлять уборку подъезда, наняв сотрудника или обратившись в клининговую компанию. Все они предоставляют свои услуги на платной основе.

Кроме того, должна быть обеспечена регулярная уборка лестничных клеток:

- обметание окон, подоконников и отопительных приборов должно осуществляться не реже одного раза в пять дней. Стены необходимо протирать не менее двух раз в месяц, а мытьё производить не реже одного раза в месяц.

Если в договоре управления не указаны иные сроки, то лестничные клетки на нижнем и верхнем этажах должны проветриваться одновременно через открытые форточки, окна, фрамуги или вентиляционные каналы. Эти нормы прописаны в п. 4.8.14 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда № 170, утвержденных Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г.

Если качество уборки подъездов не соответствует требованиям и условиям договора, собственники имеют право обратиться в управляющую организацию с требованием о перерасчёте платы.

Чтобы воспользоваться этим правом, собственники помещений в многоквартирном доме должны составить акты о некачественной уборке и сделать фотографии помещений.

Согласно п. 16 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установленном Правилами (постановление Правительства № 354) предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Важно учесть несколько моментов:

1. Фотографии должны быть привязаны к конкретной дате и месту.

2. Они должны быть сделаны в местах общего пользования, доступных для всех пользователей.

Если управляющая организация проводит уборку подъездов не по графику, она обязана произвести перерасчёт платы собственникам. В противном случае, помимо компенсации в форме перерасчета, управляющая организация может понести административную ответственность.

Теги
справбюро

Все новости

Три бойца из Бурятии вернулись из плена
07.05.2025 в 09:28
Авиалайнер из Якутска столкнулся с мышью
07.05.2025 в 09:15
Мошенники развели на деньги 11-летнюю школьницу из Бурятии
07.05.2025 в 09:02
Плохая уборка подъездов
07.05.2025 в 09:00
В Улан-Удэ открыли выставку об истории эвакогоспиталей и заводов
06.05.2025 в 17:44
В одном из вузов Улан-Удэ испекли тематический торт к 80-летию Победы
06.05.2025 в 17:26
В праздничные выходные в Улан-Удэ установится летнее тепло
06.05.2025 в 17:17
«Сказали, что жилья для нас нет»
06.05.2025 в 17:09
У четверти населения Улан-Удэ нет денег на отпуск
06.05.2025 в 16:52
В Улан-Удэ собутыльники обчистили своего товарища
06.05.2025 в 16:41
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
Три бойца из Бурятии вернулись из плена
Теперь им предстоит лечение и реабилитация
07.05.2025 в 09:28
Авиалайнер из Якутска столкнулся с мышью
За исключением грызуна пострадавших не обнаружено
07.05.2025 в 09:15
Мошенники развели на деньги 11-летнюю школьницу из Бурятии
Девочка перевела аферистам свои и отцовские деньги
07.05.2025 в 09:02
В Улан-Удэ открыли выставку об истории эвакогоспиталей и заводов
Эта выставка расскажет не только о боевом, но и о трудовом подвиге жителей всей Бурятии во время ВОВ
06.05.2025 в 17:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru