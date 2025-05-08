Общество 08.05.2025 в 09:00

Порча товара в магазине

Кто виноват?
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Текст: Номер один
Порча товара в магазине
Номер один

Вопрос: «Что делать, если случайно испортили товар в магазине?»

Илья М.

Испортили товар в магазине — не спешите отдавать деньги. Возможно, в торговом зале между рядами слишком мало места, не вытерли пол или хрупкий предмет лежал на краю полки. Тогда ответственность лежит на магазине.

Что делать, если товар испортился не по вашей вине:

- объясните ситуацию сотрудникам, попросите проверить записи с камер;

- настаивайте на составлении акта о порче товара. В нем нужно описать ситуацию и поставить подписи свидетелей;

- вас не могут заставить оплачивать товар на месте. Администрация магазина должна вызвать полицию, а после — обратиться в суд.

Возместить ущерб придется, если магазин докажет, что товар испортился по вашей вине. Например, вы уронили его, бегали по торговому залу или неосторожно обращались с тележкой.

В ситуации, когда товар повредил ребенок младше 14 лет, ответственность несут родители.

Если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены, обратитесь в Роспотребнадзор. Телефон горячей линии: 8 (800) 555-49-43 (федеральная), 8 (3012) 41-25-74 (Республика Бурятия).

 

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