Общество 04.05.2025 в 14:16

Монголы отпразднуют Победу над фашистской Германией вместе с делегацией из Бурятии

Концерт состоится в Улан-Баторе 4 мая
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Текст: Иван Иванов
Монголы отпразднуют Победу над фашистской Германией вместе с делегацией из Бурятии

В Центральном дворце культуры Улан-Батора 4 мая 2025 года состоится концерт под названием «Великая Победа – Великая дружба», посвященный 80-летию Победы над фашистской Германией (возрастное ограничение 6+).

Монголия участвовала в борьба на стороне стран антигитлеровской коалиции, поставляя СССР лошадей, зимнюю одежду, продукты - мясо, шерсть, золото.

А летом 1945 года непосредственно участвовала совместно с советскими войсками в наступательной операции в Маньжурию, оккупированную милитаристской Японией.

Директор Бурятского центра народного творчества Альбина Дугарова поделилась с порталом «Монцамэ» концепцией программы «Дружба», которая состоит из трех основных частей.

По ее словам, в первой части артисты Ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Монголии, Бурятского театра «Байкал» и фольклорного коллектива «Раздолье» через искусство расскажут о битве 1939 года на Халхин-голе. Во втором разделе будет показано, как укреплялась дружба между народами через песни и танцы, посвященные борьбе с гитлеровской Германией.

- Зрители смогут услышать знакомые монголам песни военного периода. Концерт завершится исполнением известных песен Победы, таких как «Катюша», «Три танкиста», «Смуглянка», а финальным аккордом станет сюита «Легенда о солнце», символизирующая глубокую дружбу двух народов, - отметила Альбина Дугарова.

Также будут использованы аудио и видеозаписи, радиопередачи об исторических событиях Отечественной войны 1939 года на русском и монгольском языках.

Кроме того, во время мероприятия будет представлен документальный фильм «Фронт Цэгмид», созданный бурятскими артистами. В мероприятиях примет участие делегация из Бурятии во главе с Алексеем Цыденовым.

Концерт «Великая Победа - Великая Дружба» не только увековечивает память исторических героев, но и способствует укреплению культурно-исторических связей между Монголией и Бурятией.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова


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