Улан-удэнцев зовут на бесплатные экскурсии по городу. На них расскажут о героическом вкладе Улан-Удэ в Великую Победу (возрастное ограничение 18+). (Дети младше 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых!). Участие во всех экскурсиях бесплатное, но регистрация обязательна. Ссылка для регистрации (http://provodnikismyslov.ru/).

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ С 5 ПО 18 МАЯ:

-Экскурсия «Столица эвакогоспиталей»;

Евгений Семёнов проведёт вас по «Столице эвакогоспиталей». Узнаем, где в нашем городе спасали жизни раненых солдат.

Встречаемся у памятника Ленину на площади Советов. Финишируем у Мемориала Победы. Продолжительность: пешая, 2 часа.

Даты: 5 мая в 15:00, 6 мая в 14:00, 7 мая в 14:00, 8 мая в 14:00, 10 мая в 12:00 и 15:00, 11 мая в 12:00, 12 мая в 15:00, 13 мая в 14:00, 14 мая в 14:00, 15 мая в 14:00, 16 мая в 14:00, 17 мая в 12:00 и 15:00, 18 мая в 12:00 и 15:00.

-Экскурсия «Трудовая слава с берегов Байкала»;

Чингис Аханянов расскажет о «Трудовой славе с берегов Байкала». Узнаем, как трудились наши земляки на ЛВРЗ и Авиазаводе, чтобы приблизить Победу.

Встречаемся у проходной ЛВРЗ. Продолжительность: 1 час 30 минут.

Даты: 5 мая в 14:00 и 16:00, 6 мая в 13:00 и 15:00, 7 мая в 10:00 и 12:00, 8 мая в 10:00 и 12:00, 10 мая в 10:00 и 12:00, 11 мая в 10:00 и 12:00, 12 мая в 14:00 и 16:00, 13 мая в 13:30 и 15:30

-Экскурсия «Театр о войне»;

Лариса Золотухина приглашает на экскурсии «Театр о войне».

Встречаемся в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева (центральный вход, кассовый зал).

Даты: 8 мая в 11:00, 10 мая в 14:00

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один