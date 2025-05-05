Общество 05.05.2025 в 08:45

Автобусы в Улан-Удэ не смогут заехать в центр города

Изменения их движения связано с репетицией парада
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Текст: Елена Кокорина
Автобусы в Улан-Удэ не смогут заехать в центр города

Сегодня, 5 мая, в связи с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 12:00 до 22:00 изменятся схемы движения общественного транспорта.

Автобусные маршруты № 2, 3, 3А, 10, 11, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 Первое поле, 28, 31, 31К, 33, 37, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97, 97К временно скорректируют свое движение, осуществляя объезд площади Советов и ряда центральных улиц — Сухэ-Батора, Ленина, Ербанова, Коммунистическая. Объезд центральной части города будет осуществляться по ул. Смолина, Борсоева, Коммунистическая, Балтахинова.

Кроме того, в период прохождения колонн военной техники от микрорайонов Восточного и Дивизионного к площади Советов по ул. Комарова, Н. Петрова, Лимонова, пр. 50-летия Октября и улице Борсоева движение автотранспорта будет кратковременно ограничено на прилегающих улицах. Светофоры вдоль указанного маршрута переключатся в режим жёлтого мигающего сигнала.

Подробная информация представлена в приложенных схемах маршрута объезда. Просьба заранее планировать своё передвижение и учитывать возможные временные задержки в работе транспорта.


Фото: Номер один и мэрия города

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движение автобусов

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