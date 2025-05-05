В честь Дня Победы в Улан-Удэ усилят работу муниципального транспорта

Сегодня, 5 мая, в столице Бурятии перекрыто движение в центре города. На площади Советов пройдет репетиция военного парада. Мероприятие весьма крупное, ожидается более 30 единиц военной техники. Перекрытие обещают снять около 22 часов ночи. Объезд осуществляется по ул. Смолина, Борсоева, Коммунистической, Балтахинова. 7 мая для очередной репетиции площадь Советов перекроют с 6 часов утра до окончания мероприятия.

Как показала репетиция 2 мая, сотрудники ГИБДД потратили много времени на эвакуацию личного автотранспорта улан-удэнцев из зоны репетиции. При движении армейской техники из мкрн. Восточный, Дивизионный улицы, которые прилегают к пути следования колонн, будут перекрываться для движения гражданского транспорта. Светофоры будут работать в режиме желтого мигания. 7 мая у мемориала в районе кладбища мкрн. Горького с 13:30 до 14:40 тоже закроют движение – там пройдет церемония возложения венков. 8 мая юнармейцы планируют пройти от площади Советов до Мемориала Победы, вдоль трамвайных путей. Движение по ул. Ербанова и Балтахинова также временно запретят. В День Победы с 6 часов утра площадь Советов вновь перекроют для подготовки и проведения парада. Ориентировочно, все вернется в норму ближе к 23 часам ночи.

В 22 часа намечен артиллерийский салют и после этого произойдет отток народа из центра в «спальные» микрорайоны. Кстати, фейерверка в честь юбилея Победы не планируется. 9 мая около 22:45 начнется вывоз граждан с площади автобусами МУП «Городские маршруты» (16 единиц) в отдаленные микрорайоны - маршруты 1, 2, 3, 10, 16, 17, 46а, 95. С этого же времени трамвайщики обеспечат 8 вагонов по пяти маршрутам. Накануне Дня Победы пассажирский транспорт будет работать по графику субботнего дня, а в День Победы по графику рабочего дня (42 трамвая МУП «Управление трамвая» и 145 автобусов МУП «Городские маршруты»).

Фото: Номер один