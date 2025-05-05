В Улан-Удэ начали поливать

В Улан-Удэ с 1 мая заработали все автоматические системы водополива на общественных территориях города. А сегодня с 8 утра с базы городского лесничества на ручной полив вышли машины-водовозы.«Специалисты будут поливать деревья, кустарники и газоны там, где нет систем водополива и там, где произведены недавние посадки. Это ул. Столичная, Борсоева, Гармаева, Профсоюзная, Шумяцкого, Жердева, Ключевская, Бабушкина, Терешковой, Октябрьская и другие», - сообщили в МБУ «Городское лесничество».Как отмечают в учреждении, весной растения начинают просыпаться после зимней спячки, и для их успешного роста необходима правильная организация полива.«Влагозарядный полив весной — это важный элемент садоводства, который способствует накоплению влаги в почве и обеспечивает растения необходимыми питательными веществами», - говорят в Городском лесничестве.