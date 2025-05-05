Общество 05.05.2025 в 11:13

Улан-Удэ готов к юбилею Победы

Празднование пройдет очень широко
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Текст: Петр Санжиев
Улан-Удэ готов к юбилею Победы
Фото: архив «Номер один»
Как сообщили на брифинге в мэрии Улан-Удэ, согласно федеральной рекомендации, до 1 апреля 682 ветерана города получили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

«На сегодняшний день еще одному ветерану, который прибыл из Санкт-Петербурга, также дополнительно в эти дни будет вручена медаль», - отмечают в мэрии.

Одной из самых масштабных акций в честь Дня Победы станет Вахта памяти. Она пройдет в 50 местах военной истории - у бюстов Героев Советского Союза, возле памятников и т. д. На Вахту выйдут юнармейцы, она продлится несколько часов.

С каждым годом непосредственных участников той большой войны становится все меньше. В этом году сформировано 9 творческих бригад, которые выступают во дворах домов, где проживают ветераны. 9 мая в качестве почетных зрителей военного парада на площади Советов будут ветераны и труженики тыла.

«На сегодняшний день подтвердил участие один участник Великой Отечественной войны Норбоев Доржи Гармаевич, ветеран из Советского района», - сообщили в мэрии.

В столице Бурятии в эти дни пройдет множество праздничных мероприятий, предназначенных для зрителей самого разного возраста. Это спектакли, концерты, выставки, трамвай Победы, поэтические автобусы, «ожившие плакаты», квесты, инсталляции и т. д. Впервые широко отметят праздник в районе Мемориала Победы - покажут спектакли, состоится концерт. Одним из традиционных событий будет реконструкция подвига Орешкова (12+). Ее представят горожанам 9 мая в 15 часов на склоне у Городского культурного центра. В этом же районе пройдут и другие патриотические акции. Каждый городской парк, муниципальное учреждение внесет свой вклад в празднование 80-летия Великой Победы, потому что никто не забыт и ничто не забыто.
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