У приехавшей в Улан-Удэ сельчанки украли на набережной 200 тысяч

В Улан-Удэ молодой человек украл у жительницы Хоринского района 200 тысяч рублей. 31-летняя женщина познакомилась с ним уже будучи навеселе и после дополнительной порции алкоголя напрочь потеряла бдительность. В полицию она обратилась уже на следующий день.

- 27 апреля гражданка приехала в Улан-Удэ вместе со своим знакомым для прохождения медкомиссии. Они остановились в гостинице и вечером решили выпить. Позже между ними произошёл конфликт, после чего потерпевшая вышла на улицу прогуляться, захватив с собой пакет, в котором лежала сумка с деньгами. Недалеко от гостиницы она познакомилась с девушкой и парнем, которые тоже были в состоянии алкогольного опьянения. Дав новой знакомой 1500 рублей на спиртное, компания малознакомых людей продолжила распивать алкоголь на улице, - рассказали в полиции республики.

Чуть позже к ним присоединилась супружеская пара, также находившаяся в «развеселом» состоянии после выпитого. Вся дружная компания продолжила веселье на набережной. Там потерпевшая, потеряв бдительность, поставила пакет, в котором лежала сумка с деньгами рядом с собой, и практически позабыла про него.

- Спустя время компания разошлась, а гражданка обнаружила, что её сумка открыта и денег в ней нет. Потерпевшая не стала искать новых знакомых и направилась прямиком в гостиницу, рассказав о случившемся своему сожителю. Сотрудниками столичного Уголовного розыска был задержан один из новых знакомых женщины, 29-летний житель г. Улан-Удэ. Однако молодой человек уже успел потратить похищенное на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: loon.site