Лиса Маня из Бурятии показала инспектору заказника язык

Начать эту короткую рабочую неделю в «Заповедном Подлеморье» предлагают с забавных обитателей Фролихинского заказника Бурятии. В кадр местного государственного инспектора попались лисы, соболь и бурундук.

- С наступлением тёплых дней всё чаще они показываются госинспекторам, несущим службу в межсезонье. На фотографиях от Анастасии Шойко задорно показывает язык наша старая знакомая Маня, хитро щурится Ахилис, гордо ступает пушистый соболь и взирает на мир сонными глазами азиатский бурундук, вышедший из зимнего сна. Озеро Байкал ещё покрыто льдом и снегом, но весна постепенно вступает в свои права, - пишут в ТГ-канале «Заповедного Подлеморья».

Фото: «Заповедное Подлеморье»