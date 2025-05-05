К 9 мая в Улан-Удэ обновили главную фотовыставку города

На постоянной выставке фотографий «Улан-Удэ – столица Республики Бурятия», расположенной на площади Советов возле здания мэрии, появились новые работы (возрастное ограничение 0+).

Экспозиция, состоящая из 28 фотографий и организованная в честь Дня Победы, является пятой по счёту и отличается от предыдущих.

- В этот раз все городские районы представлены равномерно, при этом, в отличие от предыдущих выставок, где акцент был сделан на культурно-историческом наследии Улан-Удэ, на этот раз внимание уделяется изменениям, произошедшим в городе за последние годы, - сообщили в мэрии.

Особое внимание уделено тому факту, что все фотографии сделаны в реальной существующей обстановке, без использования фотошопа.

Возрастное ограничение 0+

Фото: администрация Улан-Удэ