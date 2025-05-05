Общество 05.05.2025 в 13:34

В Улан-Удэ прошел зеленый своп

Горожане поделились растениями
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ прошел зеленый своп
Фото от Ольги Архиповой

В Мастерской Старого города вчера прошел зелёный своп. Как пишут организаторы, это стильный и экологичный способ обновить свою коллекцию растений. Люди приносили то, чем готовы были поделиться: комнатные цветы, рассаду, саженцы и забирали взамен другое. А некоторые просто приносили растения в дар для мастерской. 

Помимо обмена растениями, организаторы подготовили выставку «Цветы» — кадры от фотографа, прошли разные мастер-классы по цветочному коллажу, ботаническим подвескам и брелкам из эпоксидной смолы, по плетению кашпо в технике макраме. Ландшафтный дизайнер провела лекцию и ответила на вопросы по озеленению.

- Я принесла на своп саженцы яблони, черемухи и абрикоса. А забрала себе взяла разные комнатные растения: алоэ, монстера, бальзамин, щучий хвост, еще какие-то, - поделилась участница зеленого свопа Ольга Архипова. 

Другая участница поделилась, что принесла отросток золотого уса, денежного дерева, а хочет найти для себя герань, чтобы добавить побольше яркости в свою жизнь.

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