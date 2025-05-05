Сельчанка из Бурятии обвела вокруг пальца молодого улан-удэнца

За мошенничество полицейскими республики привлечена к ответственности жительница Иволгинского района. Она познакомилась в соцсети с 30-летним жителем Улан-Удэ, попросила денег чтобы к нему приехать, но вот получив их, обещания не сдержала. 31 марта влюбленный и обманутый мужчина обратился в полицию.

- Жителя города Улан-Удэ рассказал, что недавно в одном из популярных сообществ в соцсети познакомился с девушкой, проживающей, по её словам, в Закаменске. Спустя некоторое время после знакомства, сообщений и звонков, серьёзно настроенная собеседница сообщила о своём намерении приехать к молодому человеку, а позже стала просить деньги на маршрутный билет, пополнение баланса и покупку дорожной сумки. Переведя более двенадцати тысяч рублей на карту, где получателем был указан неизвестный мужчина, молодой человек её так и не увидел, - рассказали в полиции республики.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 27-летняя жительница посёлка Хурамша Иволгинского района. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site