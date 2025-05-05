Бурятская ГСХА отправила на СВО пять мотоциклов

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия оказала помощь участникам СВО. Она отправила в зону СВО пять мотоциклов.

- Спасибо за неоценимую помощь. Победа будет за нами, враг будет разбит! – поблагодарили за помощь участники СВО.

Напомним, недавно в зону СВО из Бурятии были отправлены два автомобиля.

Фото: скриншот видео, ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова»