Общество 05.05.2025 в 13:46
Бурятская ГСХА отправила на СВО пять мотоциклов
Они помогут участникам спецоперации
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия оказала помощь участникам СВО. Она отправила в зону СВО пять мотоциклов.
- Спасибо за неоценимую помощь. Победа будет за нами, враг будет разбит! – поблагодарили за помощь участники СВО.
Напомним, недавно в зону СВО из Бурятии были отправлены два автомобиля.
Фото: скриншот видео, ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова»
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