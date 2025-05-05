Синоптики пообещали жителям Бурятии теплую неделю

По данным Гидрометцентра, на предстоящей неделе в Бурятии будет преобладать теплая погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются местами 7, а также 10 и 11 мая.Ночные температуры на неделе составят +3, -3, по юго-западу и северо-востоку до -5, -10 градусов.Днем будет +14, +19, по Прибайкалью и при осадках по северу и юго-западу +5, +10. Во второй половине недели по южной половине республики местами потеплеет до +20, +26 градусов.