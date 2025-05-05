Общество 05.05.2025 в 15:09

Синоптики пообещали жителям Бурятии теплую неделю

Местами воздух прогреется до +26 градусов
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Текст: Андрей Константинов
Синоптики пообещали жителям Бурятии теплую неделю
Фото: freepik.com
По данным Гидрометцентра, на предстоящей неделе в Бурятии будет преобладать теплая погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются местами 7, а также 10 и 11 мая.

Ночные температуры на неделе составят +3, -3, по юго-западу и северо-востоку до -5, -10 градусов.

Днем будет +14, +19, по Прибайкалью и при осадках по северу и юго-западу +5, +10. Во второй половине недели по южной половине республики местами потеплеет до +20, +26 градусов.
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