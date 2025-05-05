Бурятская таможня передала конфискованный автомобиль в Минобороны

Бурятская таможня передала конфискованный автомобиль Toyota Crown Hybrid в Министерство обороны. По решению суда автомобиль был обращен в собственность государства.

- Иномарка была ввезена из Абхазии на территорию Евразийского экономического союза по процедуре временного ввоза через Краснодарский край. По истечении года владелец не продлил срок временного ввоза и не вывез автомобиль с территории ЕАЭС. В ходе проведенных мероприятий транспортное средство было обнаружено на территории Бурятии и изъято. Решением суда за нарушение законодательства автомобиль конфискован и обращен в федеральную собственность, - рассказали в Бурятской таможне.

После оформления всех документов, машина была передана таможенниками представителям Минобороны.

Фото: Бурятская таможня