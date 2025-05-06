Дорогам Бурятии урезали финансирование

В условиях экономической нестабильности и дефицита бюджета правительство РФ пересмотрело приоритеты финансирования, что привело к сокращению выделения средств на федеральные дороги.Россия в 2025 году выделит на ремонт и содержание федеральных автодорог до 2030 года 2,4 трлн рублей, сообщил «Коммерсант». По расчетам издания, этой суммы недостаточно для выполнения работ по дорожным нормативам.Отмечается, что правительство утвердило план «дорожной деятельности» до 2030 года. В нем говорится, что общий объем финансирования капремонта, ремонта и содержания федеральных автодорог составит 2,48 трлн рублей. Тем не менее, согласно нормативам, нужно еще 1,73 трлн рублей. Таким образом, федеральная дорожная сеть в части ремонта и содержания будет профинансирована лишь на 58%.По данным «Коммерсанта», в условиях дефицита средств властям следовало бы отказаться от новых строек и направить деньги на ремонт и содержание трасс, чтобы избежать их «деградации». Об этом ранее предупреждали и представители администрации президента.В Бурятии ситуация не менее острая. Поворот на Восток и рост трафика фур в Дальневосточном федеральном округе негативно сказались на состоянии федеральных трасс и безопасности.Рост трафика грузовых автомобилей приводит к увеличению нагрузки на дорожное покрытие. Федеральные трассы, которые не были рассчитаны на такой объем грузового трафика, быстро изнашиваются, что приводит к образованию ям, трещин и других повреждений. Неровности, ямы и другие дефекты дорожного покрытия зачастую приводят к потере контроля над грузовыми автомобилями, особенно у уставших водителей грузовиков, передвигающихся на высоких скоростях.Более сложная ситуация сложилась в районе перевалов. Как мы уже сообщали, в конце прошлого года на трассе «Байкал», в районе перевала Мандрик, произошло три ДТП с участием фур. Два из них - со смертельным исходом. В том числе с грузовиком столкнулся и маршрутный автобус № 347 «Татаурово - Улан-Удэ».Во всех случаях дорожное полотно изобиловало неровностями и ямами, образовавшимися из-за проезда крупнотоннажных грузовых фур.ФКУ Упрдор «Южный Байкал» сообщило, что неровности на данном участке трассы вызваны «увеличением грузового трафика в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом».К настоящему моменту на данном участке дороги «подрядная организация выполнила работы по фрезерованию колейности и ямочному ремонту».- Дополнительно управлением в адрес эксплуатирующей организации выдано требование о ежедневном мониторинге трассы и в случае образования дефектов покрытия своевременно производить ямочный ремонт, - сообщили в ведомстве.Также дорожники отметили, что в 2025 году выделено финансирование на обустройство защитных слоев износа только на трассу Р-285 «Байкал». В Кабанском, Тарбагатайском, Мухоршибирском районах будет проведено обустройство защитных слоев дороги. Также капитальный ремонт запланирован в Кабанском районе на трассе «Байкал» со 197-го по 205-й километр.Судя по всему, дорожники в этом году из-за сокращения федерального финансирования основные ресурсы сосредоточат на главной трассе России, связывающей Москву и Владивосток, одним из отрезков которой является «Байкал». Именно по ней идет 99% грузов из Китая в Россию и наоборот. Что касается федеральных дорог, А-340 Улан-Удэ - Кяхта - Монголия и автодороги А-333 Култук - Монды, то их будут финансировать по остаточному принципу, не допуская образования глубоких ям и неровностей, с помощью ямочного ремонта. Поскольку эти дороги загружены и разрушаются не так быстро, как переполненная фурами дорога Р-285 - «Байкал».