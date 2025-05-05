В Улан-Удэ закроют переезд на Стеколке

В Улан-Удэ с 6 на 7 мая закроют движение транспорта через железнодорожный переезд в микрорайоне Стеклозавод. Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, там будут проводить ремонтные работы. Они продлятся с 8 часов вечера 6 мая до 7 часов утра 7 мая.«Объезд для автомобилей в указанные часы будет осуществляться через путепровод на пересечении проспекта 50-летия Октября и ул. Революции 1905 г. Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - обратились к водителям в пресс-службе ВСЖД.