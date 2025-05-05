Общество 05.05.2025 в 16:36
Сельчане пожаловались в прокуратуру Бурятии на кромешную тьму у школы
Администрация схлопотала представление и провело электричество
Текст: Елена Кокорина
Прокуратура Кижингинского района Бурятии провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на отсутствие освещения у сельской школы и нарушение прав несовершеннолетних.
- Установлено, что на территории образовательной организации в селе Усть-Орот в темное время суток отсутствует уличное освещение. Это создает угрозу безопасности учащихся. В связи с этим прокурор района внес представление главе администрации района, - рассказали в прокуратуре республики.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования на территории школы уже вскоре было подключено освещение.
Фото: прокуратура РБ