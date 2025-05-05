В Бурятии закрыли Путь к чистому Байкалу

Посетителей Забайкальского национального парка предупредили о закрытии пешеходного маршрута «Путь к чистому Байкалу»

- Экологический пешеходный маршрут «Путь к чистому Байкалу» официально закрыт для посещения. Состояние отдельных участков маршрута небезопасно для прохождения и находится в неудовлетворительном состоянии. Просим обратить на это внимание во время планирования летних путешествий по особо охраняемой природной территории, - пишут в ТГ-канале «Заповедное Подлеморье».

Фото: Елена Кокорина