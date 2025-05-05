Общество 05.05.2025 в 17:19

В Бурятии закрыли Путь к чистому Байкалу

Он стал небезопасен для туристов
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии закрыли Путь к чистому Байкалу

Посетителей Забайкальского национального парка предупредили о закрытии пешеходного маршрута «Путь к чистому Байкалу»

- Экологический пешеходный маршрут «Путь к чистому Байкалу» официально закрыт для посещения. Состояние отдельных участков маршрута небезопасно для прохождения и находится в неудовлетворительном состоянии. Просим обратить на это внимание во время планирования летних путешествий по особо охраняемой природной территории, - пишут в ТГ-канале «Заповедное Подлеморье».

Фото: Елена Кокорина

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