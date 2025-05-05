Заброшенные земли в Бурятии вернут в сельхозоборот

Минсельхозпрод поможет вернуть заброшенные земли в сельхозоборот. Районы республики получат деньги на межевание и кадастровые работы.

- Министерство объявляет конкурс на субсидии для ввода сельхозземель в оборот. Муниципальные образования получат деньги на: подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.

Сроки подачи заявок: с 12 мая по 16 мая (включительно).

Куда подавать заявки? Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, каб. 309 (приёмная).

По всем вопросам обращаться: Шобоев Бато Аюшеевич: 8 (3012) 55-30-15, эл. почта: minsel03@govrb.ru.

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