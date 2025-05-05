Депутата городской думы Читы исключили из «Единой России» после скандала

Депутат «ЕР» Евгений Калинин, которого судили в Забайкальском крае за езду без прав и отказ от прохождения освидетельствования, вышел из числа членов «Единой России», сообщает Chita.ru. Ранее Центральный районный суд Читы признал его виновным и приговорил к штрафу 270 тысяч рублей, а также лишил права управления автомобилем на 2,5 года.Сам инцидент произошел еще 28 декабря 2024 года. Инспектор ДПС Эрдэни Мункуев вместе с напарником заступили на дежурство в 21:00. В тот день проводилось мероприятие «Стоп-контроль», выявлялись нарушители правил дорожного движения. Во время патрулирования инспекторы заметили небольшую группу молодых людей около ТЦ «Галерея» на улице Ленина. Полицейские решили подождать и посмотреть, кто из них сядет в рядом стоящую машину. Спустя некоторое время в машину сел депутат Евгений Калинин. С виду он показался инспекторам слишком молодым для того, кто может владеть водительскими правами, они поехали за ним, потребовали сделать остановку. Депутат подчинился.После требования инспекторов предъявить документы Калинин предоставил водительские права, которые принадлежали его брату. При проверке паспортных данных выяснилось, что в 2023 году суд лишил Калинина водительского удостоверения на 1,5 года, то есть на момент остановки он не имел права управлять автомобилем. По словам инспектора, он обратил внимание на внешний вид Калинина — ему показалось, что реакция у него была заторможенная, а цвет кожи не соответствовал нормальному. Напарник инспектора предложил депутату пройти медосвидетельствование на предмет опьянения, но тот отказался.По традиции свою вину депутат не признал, хотя причину отказа от алкогольного освидетельствования на суде так и не назвал.