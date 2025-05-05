В Улан-Удэ состоится Международная выставка по туризму «Baikal Travel Mart 2025» (возрастное ограничение 6+). В ней примут участие федеральные эксперты в области туризма, представители бизнеса, руководители ведомств

- Посетители выставки смогут ознакомиться с достопримечательностями Бурятии, попробовать уникальные блюда национальной кухни, а также прикоснуться к шедеврам ремесленного искусства. Они узнают о знаковых туристических местах и многом другом, - сообщили в туристском информационном центре «Байкал».

Выставка будет дополнена концертными выступлениями звёзд местной эстрады.

Для профессионалов будет предложена образовательная и деловая программа, включающая тренинги от федеральных экспертов в области туризма и индустрии гостеприимства, а также руководителей ведомств и представителей бизнеса.

На тренингах будут обсуждаться актуальные вопросы отрасли, а также состоится обмен опытом. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке (https://forms.yandex.ru/u/681869d5d046888bd57479b2/).

Место проведения: 15 мая (Деловая часть): Национальная библиотека РБ, 16 мая (Выставка-ярмарка): Театральная площадь им. Лхасарана Линховоина

Возрастное ограничение 6+

Вход на выставку бесплатный. Ждём вас!

Фото: министерство туризма Бурятии