Жителям Улан-Удэ покажут трофейную технику

«На Мемориале Победы будут выставлены бронетранспортёр М113 (США), бронеавтомобиль турецкой армии Kirpi, украинская бронемашина «Козак-5» и колёсная американская броневая машина с усиленной противоминной защитой (MRAP). Вся техника была захвачена нашими бойцами в ходе специальной военной операции», - рассказал мэр.





Как отметил градоначальник, около каждой машины будут стоять военнослужащие, чтобы знакомство с вражеской техникой было не только интересным, но и безопасным.









Фото: мэрия Улан-Удэ

В Улан-Удэ в рамках празднования юбилея Победы жителям города покажут образцы трофейной техники Украины и стран НАТО. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.