Общество 05.05.2025 в 18:03

Жителям Улан-Удэ покажут трофейную технику

На обозрение горожан выставят несколько образцов
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Улан-Удэ покажут трофейную технику
В Улан-Удэ в рамках празднования юбилея Победы жителям города покажут образцы трофейной техники Украины и стран НАТО. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«На Мемориале Победы будут выставлены бронетранспортёр М113 (США), бронеавтомобиль турецкой армии Kirpi, украинская бронемашина «Козак-5» и колёсная американская броневая машина с усиленной противоминной защитой (MRAP). Вся техника была захвачена нашими бойцами в ходе специальной военной операции», - рассказал мэр.


Как отметил градоначальник, около каждой машины будут стоять военнослужащие, чтобы знакомство с вражеской техникой было не только интересным, но и безопасным.


Фото: мэрия Улан-Удэ
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