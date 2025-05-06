Общество 06.05.2025 в 09:18
В Улан-Удэ проверили работу котельной
Там уже началась подготовка к следующему отопительному сезону
Текст: Андрей Константинов
Первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев проверил работу котельной в Сосновом Бору.
«Подготовка к предстоящей зиме идёт по графику. Работы начались досрочно, ещё до окончания текущего отопительного сезона, поскольку некоторые этапы подготовки можно начинать заранее, не влияя на подачу тепла потребителям. Автоматизацию системы обогрева и подготовку котла №4 ведут полным ходом. Что касается мазутного хозяйства, то снаружи всё готово: обновлены и модернизированы мазутоловушки, смонтировано новое оборудование», - рассказал чиновник.
По словам Сергея Гашева, благодаря проведённым ранее работам количество обращений жителей города по вопросам теплоснабжения значительно сократились.
«В минувшем сезоне проводились масштабные мероприятия: выделялись значительные средства, устанавливались новые котлы. По ЦТП-23 и ЦТП-179 в Сосновом Бору проведен капитальный ремонт с заменой теплообменников, насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Проведена перекладка участка тепловых сетей от ЦТП-179. Также за последние два года из шести имеющихся котлов на котельной на ст. Дивизионная заменены четыре единицы оборудования, что позволило повысить качество отопления и горячего водоснабжения в военных городках», - сообщил заместитель мэра.
«Подготовка к предстоящей зиме идёт по графику. Работы начались досрочно, ещё до окончания текущего отопительного сезона, поскольку некоторые этапы подготовки можно начинать заранее, не влияя на подачу тепла потребителям. Автоматизацию системы обогрева и подготовку котла №4 ведут полным ходом. Что касается мазутного хозяйства, то снаружи всё готово: обновлены и модернизированы мазутоловушки, смонтировано новое оборудование», - рассказал чиновник.
По словам Сергея Гашева, благодаря проведённым ранее работам количество обращений жителей города по вопросам теплоснабжения значительно сократились.
«В минувшем сезоне проводились масштабные мероприятия: выделялись значительные средства, устанавливались новые котлы. По ЦТП-23 и ЦТП-179 в Сосновом Бору проведен капитальный ремонт с заменой теплообменников, насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Проведена перекладка участка тепловых сетей от ЦТП-179. Также за последние два года из шести имеющихся котлов на котельной на ст. Дивизионная заменены четыре единицы оборудования, что позволило повысить качество отопления и горячего водоснабжения в военных городках», - сообщил заместитель мэра.
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