В Улан-Удэ проверили работу котельной

Первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев проверил работу котельной в Сосновом Бору.«Подготовка к предстоящей зиме идёт по графику. Работы начались досрочно, ещё до окончания текущего отопительного сезона, поскольку некоторые этапы подготовки можно начинать заранее, не влияя на подачу тепла потребителям. Автоматизацию системы обогрева и подготовку котла №4 ведут полным ходом. Что касается мазутного хозяйства, то снаружи всё готово: обновлены и модернизированы мазутоловушки, смонтировано новое оборудование», - рассказал чиновник.По словам Сергея Гашева, благодаря проведённым ранее работам количество обращений жителей города по вопросам теплоснабжения значительно сократились.«В минувшем сезоне проводились масштабные мероприятия: выделялись значительные средства, устанавливались новые котлы. По ЦТП-23 и ЦТП-179 в Сосновом Бору проведен капитальный ремонт с заменой теплообменников, насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Проведена перекладка участка тепловых сетей от ЦТП-179. Также за последние два года из шести имеющихся котлов на котельной на ст. Дивизионная заменены четыре единицы оборудования, что позволило повысить качество отопления и горячего водоснабжения в военных городках», - сообщил заместитель мэра.