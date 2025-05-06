Розыгрыш 100 тысяч рублей оказался новой приманкой для улан-удэнцев

Жертвами аферистов становятся не только пожилые граждане, но и молодые люди. На этот раз на уловку мошенников попалась 22-летняя жительница Улан-Удэ, которая повелась на халявные 100 тысяч рублей и приняла участие в розыгрыше денег.

Розыгрыш проводился на канале популярного автоблогера, а сообщение о нем было под одним из размещенных видеороликов.

- По условиям розыгрыша, первый, кто внесет 5 тысяч рулей получит приз – 100 тысяч рублей. Девушка так и сделала – перевела требуемую сумму по указанным реквизитам. Однако затем «организатор» сообщил, что необходимо оплатить «комиссию» в размере 5,5 тысяч рублей. Девушка отказалась и вскоре переписка была удалена, - рассказали в полиции республики.

Всего за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 14 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, 4 из них - кибермошенничества, 5 - взлом портала Госуслуг, 5 - кражи денег с банковских счетов.

В общей сложности жители региона потеряли около 600 тысяч рублей.

Фото: freepik