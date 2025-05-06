Общество 06.05.2025 в 09:47
Улан-Удэ проверили на радиацию
Роспотребнадзор мониторит обстановку в местах массового скопления людей
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии накануне празднования юбилея Победы Роспотребнадзор провел дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности населения.
«В соответствии с поручением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведены исследования проб атмосферного воздуха, питьевой воды, радиологические исследования во всех планируемых местах проведения массовых мероприятий. По их результатам превышения гигиенических нормативов не установлены», - сообщили в ведомстве.
Также Роспотребнадзор взял на особый контроль предприятия, которые будут торговать едой и продуктами в местах проведения массовых мероприятий.
«В соответствии с поручением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведены исследования проб атмосферного воздуха, питьевой воды, радиологические исследования во всех планируемых местах проведения массовых мероприятий. По их результатам превышения гигиенических нормативов не установлены», - сообщили в ведомстве.
Также Роспотребнадзор взял на особый контроль предприятия, которые будут торговать едой и продуктами в местах проведения массовых мероприятий.
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