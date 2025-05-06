Улан-Удэ проверили на радиацию

В Бурятии накануне празднования юбилея Победы Роспотребнадзор провел дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности населения.«В соответствии с поручением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведены исследования проб атмосферного воздуха, питьевой воды, радиологические исследования во всех планируемых местах проведения массовых мероприятий. По их результатам превышения гигиенических нормативов не установлены», - сообщили в ведомстве.Также Роспотребнадзор взял на особый контроль предприятия, которые будут торговать едой и продуктами в местах проведения массовых мероприятий.