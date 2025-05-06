Общество 06.05.2025 в 10:01

В Селенгинском районе открыли памятник участникам ВОВ после реставрации

Мемориал был создан 50 лет назад в год 30-летия Великой Победы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Селенгинском районе открыли памятник участникам ВОВ после реставрации

Торжественное открытие Памятника, павшим в годы Великой Отечественной войны после масштабной реставрации прошло в селе Ноехон Селенгинского района Республики Бурятия, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Мемориал был создан 50 лет назад в год 30-летия Великой Победы. Как отметила ветеран труда Надежда Жигмытова, в 1975 году в год 30-летия Победы в Великой Отечественной войне Ноехон стал первым селом Селенгинского района, в котором был возведен такой памятник.

Рядом с памятником установлена стена памяти с именами участников Великой Отечественной войны, которые вернулись с фронта. Туда также вошли имена воинов-интернационалистов.

Кроме того, была проведена поисковая работа силами ветеранов и коллектива Ноехонской средней школы им. В.Д. Ринчинова, в ходе которой найдены сведения о еще 25 ноехонцах-участниках войны. Согласно обновленным данным, стало известно, что из Ноехона на фронт ушли 261 человек, не вернулось 134 солдата.

Памятник был отреставрирован на средства жителей и уроженцев села Ноехон, для сбора пожертвований был организован концерт-марафон. Свой вклад также внесли депутаты Народного Хурала Вячеслав Цыбикжапов, Семен Матхеев, Саян Бальжиров, а также министр спорта и молодежной политики Иван Козырев и глава Селенгинского района Станислав Гармаев. Собрано более 1,2 млн рублей.

- Каждый из ноехонцев внес свою лепту в дело сохранения памяти о наших великих земляках, отдавших свои жизни ради благополучия и процветания родной земли. И каждый из вас вправе гордиться этим, - отметила председатель совета ноехонского землячества Людмила Эрдынеева.

- На Великую отечественную войну из Селенгинского района на фронт ушло 6451 человек, из не вернулось 40%. Спасибо большое, что вы так трепетно относитесь к памяти своих предков, которые завоевали свободу и независимость нашей стране, за любовь к Родине. Сегодня мы гордимся нашими ребятами, которые сегодня на передовой защищают нашу свободу и независимость. Поздравляю с наступающим Днем Победы! Но нас ждет еще одна Великая Победа, мы в очередной раз обязаны победить фашизм, - отметил Станислав Гармаев на открытии памятника.

Память о наших отцах, дедах и прадедах останется навеки в сердцах благодарных потомков! По всей республике проходят мероприятия, посвященные великому празднику российского народа! Ноехонцы проявили единение и провели большую работу для того, чтобы достойно встретить 80-летие Победы!   Президент России поручал поручил региональным властям проверить состояние могил и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, и при необходимости отремонтировать и благоустроить их. Ноехонцы справились с этой задачей достойно, - отметила заместитель руководителя администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия Ирина Доржиева.

 

Фото: правительство Бурятии

Теги
80-летие ВОВ Бурятия

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