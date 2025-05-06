Лечить участника СВО в больнице Бурятии начали лишь после вмешательства прокуратуры

Участнику специальной военной операции из Бурятии оказали медицинскую помощь в Центральной районной больнице Баргузинском районе только после вмешательства прокуратуры.

- Установлено, что в декабре 2024 года в районное учреждение здравоохранения обратился участник СВО с жалобами на боли в правой руке в связи с наличием металлического осколка. Он был направлен на диагностическое исследование, однако надлежащая медицинская помощь ему не была оказана, - рассказали в прокуратуре республики.

Прокуратура внесла представление главному врачу Баргузинской центральной районной больницы. После вмешательства надзорного ведомства пациенту было проведено необходимое хирургическое лечение.

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