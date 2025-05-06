Общество 06.05.2025 в 10:27

Президент Монголии приедет в Москву на 9 мая

В ходе своего пребывания лидер Монголии проведет официальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
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Текст: Иван Иванов
Президент Монголии приедет в Москву на 9 мая

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

В ходе своего пребывания в Москве лидер Монголии проведет официальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой обсудит вопросы взаимоотношений и сотрудничества между двумя странами, в том числе в энергетической сфере.

Также он посетит церемонию празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая вместе с другими главами государств и высокопоставленными лицами, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Напомним, что юбилейные мероприятия в Москве посетят также председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также главы ряда азиатских и африканских государств.

 

Фото: Номер один

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