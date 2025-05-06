Ветераны ВОВ Бурятии получили выплату в честь 80-летия Победы

В апреле 2025 года ветераны Бурятии получили единовременную выплату в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ее назначили 1 613 жителям Бурятии.

Единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей получили 15 участников и 4 инвалида Великой Отечественной войны, 404 вдовы участников и инвалидов войны, 4 жителя блокадного Ленинграда и 13 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

1 173 труженика тыла получили к юбилею Победы выплату в размере 55 тысяч рублей.

Кроме того, с 2019 года отделением СФР по Республике Бурятия ежегодно к 9 мая осуществляется выплата в размере 10 тысяч рублей. Эта выплата предоставляется только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Праздничные выплаты поступили одновременно с пенсией в соответствии с выбранным способом доставки - через банки или «Почту России».

Если у вас есть вопросы по единовременным выплатам ко Дню Победы, вы можете обратиться в Единый контакт-центр по телефону 8-800-100-000-1 (звонок бесплатный).

Фото: Номер один