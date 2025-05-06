В районе Бурятии родился первый ребенок

В Окинском районе Бурятии родился первый в этом году ребенок. Как сообщает «Ока-инфо 24/7», младенец появился на свет 1 мая в роддоме Окинской ЦРБ. Это мальчик весом 4142 грамма и ростом 53 см.Семью с рождением сына поздравили администрация района и Совет депутатов.Напомним, Окинский район – самый малонаселенный в Бурятии. По данным Бурятстата, на начало 2024 года там проживало всего 5400 человек.