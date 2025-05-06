Общество 06.05.2025 в 10:48
В районе Бурятии родился первый ребенок
Мальчик появился на свет 1 мая
Текст: Андрей Константинов
В Окинском районе Бурятии родился первый в этом году ребенок. Как сообщает «Ока-инфо 24/7», младенец появился на свет 1 мая в роддоме Окинской ЦРБ. Это мальчик весом 4142 грамма и ростом 53 см.
Семью с рождением сына поздравили администрация района и Совет депутатов.
Напомним, Окинский район – самый малонаселенный в Бурятии. По данным Бурятстата, на начало 2024 года там проживало всего 5400 человек.
Семью с рождением сына поздравили администрация района и Совет депутатов.
Напомним, Окинский район – самый малонаселенный в Бурятии. По данным Бурятстата, на начало 2024 года там проживало всего 5400 человек.
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