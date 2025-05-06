В Бурятии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Штрокова

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники МТУ Ространснадзора по ДФО в Республике Бурятия поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Штрокова.

Заместитель руководителя территориального органа Владимир Калмыков поблагодарил ветерана за подвиг, вручил ему от имени коллектива цветы, поздравительную открытку и подарок.

Николаю Ивановичу в этом году исполнится 100 лет. Он родился 25 августа 1925 года в селе Трескино Инжеринского района Тамбовской области. Перед войной Николай Иванович закончил школу фабрично-заводского обучения в г. Улан-Удэ, после окончания учебы стал работать на судоремонтном заводе, затем на паровозо-вагонном заводе в деревообрабатывающем цехе, мастерил ящики под снаряды.

Во время войны он воевал на Дальневосточном фронте в батальоне аэродромного обслуживания авиационного полка, занимался подвозом снарядов, бомб, заправлял водой и горючим самолеты.

С августа по сентябрь 1945 года также участвовал в войне с Японией.

После демобилизации в январе 1950 года вернулся на паровозовагонный завод, с 1977 года проработал длительное время на Приборостроительном заводе, в 1985 году за долголетний, добросовестный труд ему присвоено звание «Ветеран труда».

За свой вклад в Победу Николай Иванович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За Победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «Жукова», «100 лет Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд в период ВОВ», нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», всеми юбилейными медалями в честь Победы в ВОВ 1941- 1945 гг.

Фото: МТУ Ространснадзора по ДФО