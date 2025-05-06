В Улан-Удэ нашли виновного в пожаре на Мостовой

Виновник пожара в мкрн Мостовой, который произошел в начале мая, накануне был установлен. За то, что по его вине был уничтожен жилой дом, бани, теплицы, курятник и другие надворные постройки на семи участках, он понесет суровое наказание.

- Причиной пожара 3 мая в мкрн Мостовой Железнодорожного района стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виновное лицо установлено, в отношении него возбуждено уголовное дело, - сообщили в Комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности.

Горожанам настоятельно рекомендуют убрать сухую растительность на своём земельном участке и на прилегающей территории на расстоянии не менее 5 метров от строений.

Напомним, что из-за безответственности одного человека от крупного пожара пострадали сразу несколько семей на станции Мостовой. С огнем боролись несколько часов. Тушение осложнял сильный шквалистый ветер.

Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещается пользоваться открытым огнём, разводить костры, использовать мангалы, жаровни, грили и любые другие устройства для приготовления пищи на огне, выжигать траву, сжигать мусор и находиться в лесу.

Фото: РА ГО и ЧС