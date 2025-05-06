В Кяхте начали ремонтировать дороги

В Кяхте в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на улицах Маскова и Батурина начался демонтаж старых тротуаров и бордюрного камня. Также в этом году в приграничном городе отремонтируют улицу Советская. Общая протяженность участков - более 1700 метров. Общий объём финансирования - 96,3 млн рублей.

- Здесь наблюдаются многочисленные выбоины, разрушенные тротуары, изношенный асфальт, который местами практически отсутствует. Улицы являются ключевыми, обеспечивают движение общественного транспорта и подъезд к важным социальным объектам, - отметил глава города Александра Протасова.

Основные работы запланированы с мая по июль.

Подрядчик полностью заменит дорожное покрытие, восстановит тротуары, установит уличное освещение, дорожные знаки, устроит остановочные пункты.

Фото: минтранс Бурятии