17-летние парни в Улан-Удэ обокрали продуктовый магазин

Планируя весело провести время на майские праздники, двое подростков из Улан-Удэ обокрали магазин. Там они прихватили не только продукты, но и выпивку.

22 апреля в полицию обратилась администратор продуктового магазина.

- Работник торговой точки сообщила, что компания ребят похитила алкоголь и продукты питания. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны двое молодых людей 2007 года рождения. Один из них студент колледжа, второй не работает и не учится, ранее привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в полиции республики.

За кражу на подростков возбуждено уголовное дело. В полиции напоминают родителям, что необходимо интересоваться у ребенка, где, как и с кем он проводит досуг.

- Не дайте своим детям стать жертвами или участниками преступлений. Обращайте внимание на его увлечения, круг общения, в том числе виртуальный. Расскажите ребенку о недопустимости совершения противоправных действий, - добавили в МВД.

Фото: скриншот видео полиции РБ