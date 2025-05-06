Общество 06.05.2025 в 12:51

17-летние парни в Улан-Удэ обокрали продуктовый магазин

Вместе с продуктами они прихватили и алкоголь
A- A+
Текст: Елена Кокорина
17-летние парни в Улан-Удэ обокрали продуктовый магазин

Планируя весело провести время на майские праздники, двое подростков из Улан-Удэ обокрали магазин. Там они прихватили не только продукты, но и выпивку.

22 апреля в полицию обратилась администратор продуктового магазина.

- Работник торговой точки сообщила, что компания ребят похитила алкоголь и продукты питания. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны двое молодых людей 2007 года рождения. Один из них студент колледжа, второй не работает и не учится, ранее привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в полиции республики.

За кражу на подростков возбуждено уголовное дело. В полиции напоминают родителям, что необходимо интересоваться у ребенка, где, как и с кем он проводит досуг.

- Не дайте своим детям стать жертвами или участниками преступлений. Обращайте внимание на его увлечения, круг общения, в том числе виртуальный. Расскажите ребенку о недопустимости совершения противоправных действий, - добавили в МВД.

Фото: скриншот видео полиции РБ

Теги
кража

Все новости

Гостей и жителей Бурятии зовут на «Фестиваль Черемухи на Чикое»
06.05.2025 в 12:57
17-летние парни в Улан-Удэ обокрали продуктовый магазин
06.05.2025 в 12:51
В Кяхте начали ремонтировать дороги
06.05.2025 в 12:33
В Бурятии пчелы скоро начнут опустошать карманы
06.05.2025 в 12:12
В Улан-Удэ потушили пожар в гостинице
06.05.2025 в 11:42
В Улан-Удэ нашли виновного в пожаре на Мостовой
06.05.2025 в 11:27
В Бурятии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Штрокова
06.05.2025 в 11:21
ТГК-14 обвинили в недогреве жителей Улан-Удэ
06.05.2025 в 11:15
В районе Бурятии родился первый ребенок
06.05.2025 в 10:48
Ветераны ВОВ Бурятии получили выплату в честь 80-летия Победы
06.05.2025 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
В Улан-Удэ задержали 9-летнего ребенка на квадроцикле
Он катал своего друга и его малолетнюю сестру
06.05.2025 в 13:10
Гостей и жителей Бурятии зовут на «Фестиваль Черемухи на Чикое»
Мероприятие пройдет 17 мая в Кяхтинском районе
06.05.2025 в 12:57
В Кяхте начали ремонтировать дороги
Восстановят улицы  Маскова, Батурина, Советская
06.05.2025 в 12:33
В Бурятии пчелы скоро начнут опустошать карманы
За отсутствие маркировки ульев пчеловодов ждут штрафы
06.05.2025 в 12:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru