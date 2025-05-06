Гостей и жителей Бурятии зовут на «Фестиваль Черемухи на Чикое»

17 мая 2025 года гостей и жителей Бурятии ждет уникальное событие – IV Этно-туристский «Фестиваль Черемухи на Чикое» (возрастное ограничение 0+). Он пройдет в живописном селе Чикой Кяхтинского района.

Что ждет гостей на фестивале?

- цветущие сады и возможность сделать потрясающие фото среди белоснежных цветов черёмухи;

- удивительные гастрономические впечатления: попробуете фирменные пироги, нежнейшее варенье и даже черёмуховый квас;

- ярмарка мастеров, где каждый сувенир сделан с душой;

- живая музыка, концерты народных коллективов.

Место проведения: село Чикой, Сахаровская местность

Время фестиваля: с 11:00 до 18:30

Бесплатный вход для всех желающих

- Не забудьте взять с собой паспорт, ведь Кяхта расположена в приграничной зоне, и контроль документов обязателен, - добавили организаторы мероприятия.

Возрастное ограничение 0+

Фото: loon.site