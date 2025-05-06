Гостей и жителей Бурятии зовут на «Фестиваль Черемухи на Чикое»
17 мая 2025 года гостей и жителей Бурятии ждет уникальное событие – IV Этно-туристский «Фестиваль Черемухи на Чикое» (возрастное ограничение 0+). Он пройдет в живописном селе Чикой Кяхтинского района.
Что ждет гостей на фестивале?
- цветущие сады и возможность сделать потрясающие фото среди белоснежных цветов черёмухи;
- удивительные гастрономические впечатления: попробуете фирменные пироги, нежнейшее варенье и даже черёмуховый квас;
- ярмарка мастеров, где каждый сувенир сделан с душой;
- живая музыка, концерты народных коллективов.
Место проведения: село Чикой, Сахаровская местность
Время фестиваля: с 11:00 до 18:30
Бесплатный вход для всех желающих
- Не забудьте взять с собой паспорт, ведь Кяхта расположена в приграничной зоне, и контроль документов обязателен, - добавили организаторы мероприятия.
Возрастное ограничение 0+
Фото: loon.site