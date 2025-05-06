В Улан-Удэ задержали 9-летнего ребенка на квадроцикле

В Улан-Удэ продолжаются рейды по пресечению фактов управления мототехникой подростками. Накануне в Советском районе автоинспекторы остановили квадроцикл под управлением 9-летнего ребенка.

Третьеклассник катал по улицам СНТ своего друга и его малолетнюю сестренку. Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 38-летнюю мать школьника, а инспекторы ПДН составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Также сотрудниками полиции была замечена группа юных нарушителей на мопедах.

- На ул. Иволгинской автоинспекторы заметили четверых подростков на мопедах. Одного из них задержали. Выяснилось, что мопедом управляет 16-летний подросток. На место была приглашена мать несовершеннолетнего, в присутствии которой инспекторами ДПС составлен административный протокол. Материал для рассмотрения направлен в комиссию по делам несовершеннолетних. Мопед перемещен на штрафстоянку, - рассказали в полиции республики.

К административной ответственности привлекли и 42-летнюю мать еще одного подростка, задержанного на ул. Ричино. 14-летний мальчик катался с ее разрешения на мопеде «Регулмото».

С начала года уже зарегистрировано 11 происшествий с участием юных водителей, не имеющих прав, в результате которых один ребенок погиб и 15 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет получили травмы различной степени тяжести.

- Призываем родителей, бабушек и дедушек, законных представителей детей и подростков, не допускать к управлению авто-мототранспортом несовершеннолетних, не имеющих законных прав и навыков вождения, - добавили в МВД РБ.

Фото: скриншот видео полиции РБ