В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» оштрафовали за низкое напряжение

В Улан-Удэ житель дома на улице Гагарина пожаловался в Управление муниципальной жилищной инспекции на низкое напряжение в электросети. Сотрудники ведомства провели проверку в отношении «Читаэнергосбыта», которая подтвердила факт нарушений.«Энергокомпании выдали предписание с требованием возобновить предоставление услуги по электроснабжению надлежащего качества. Кроме того, она признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 70 тысяч рублей», - сообщили в мэрии города.