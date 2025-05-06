Общество 06.05.2025 в 13:41
В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» оштрафовали за низкое напряжение
Крупную энергокомпанию наказал обычный горожанин
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ житель дома на улице Гагарина пожаловался в Управление муниципальной жилищной инспекции на низкое напряжение в электросети. Сотрудники ведомства провели проверку в отношении «Читаэнергосбыта», которая подтвердила факт нарушений.
«Энергокомпании выдали предписание с требованием возобновить предоставление услуги по электроснабжению надлежащего качества. Кроме того, она признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 70 тысяч рублей», - сообщили в мэрии города.
«Энергокомпании выдали предписание с требованием возобновить предоставление услуги по электроснабжению надлежащего качества. Кроме того, она признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована на 70 тысяч рублей», - сообщили в мэрии города.
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