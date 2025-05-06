Общество 06.05.2025 в 14:12

В Бурятии дорожники начали капремонт федеральной трассы

Он затронет участки с 183 по 214 километр
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дорожники начали капремонт федеральной трассы
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии дорожники приступили к капитальному ремонту ключевых участков федеральной трассы «Байкал». Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», работы начались вблизи поселков Танхой и Выдрино Кабанского района на двух отрезках: с 183-го по 191-й и с 191-го по 214-й км.

«Проект капитального ремонта трассы разделен на несколько этапов. Частичный ввод в эксплуатацию запланирован в этом году, а завершение всего объема работ намечено на 2026-й год», - рассказали в учреждении.

В настоящее время на участке 183–191 км идут работы по фрезерованию дорожного покрытия и замене пучинистых грунтов в рабочем слое. На следующем этапе специалисты приступят к устройству дорожной одежды. В ближайшее время подрядная организация приступит к аналогичным работам на участке 191–214 км.

«Всего к окончанию текущего дорожно-строительного сезона в нормативное состояние запланировано привести более 11 км дорожного полотна трассы «Байкал». Специалисты проведут работы по устройству асфальтобетонного покрытия, заменят слабые грунты в основании дорожной одежды и уширят насыпь земляного полотна. Капитальный ремонт дороги существенно повысит качество транспортного сообщения по трассе, которая является единственной артерией, соединяющей запад и восток России. Обновленное дорожное полотно обеспечит безопасность дорожного движения и создаст комфортные условия для передвижения как местных жителей, так и туристов, активно посещающих регион», - сообщает «Южный Байкал».

На участках, где идет ремонт, установлены временные дорожные знаки и информационные щиты. Там организовано реверсивное движение, что позволяет минимизировать заторы и обеспечить безопасность водителей и пешеходов. Эти меры направлены на то, чтобы сохранить комфортное передвижение по трассе, отмечают в учреждении.
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ремонт дороги

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