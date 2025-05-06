В супермаркетах Бурятии снова выросли цены на картошку

В России цены на картофель к маю взлетели до исторического рекорда. По данным Росстата, в апреле картошка стоила в среднем 85,4 рублей за 1 кг, что в три раза выше чем годом ранее. Оптовая стоимость с начала года увеличилась на 85%, к прошлой весне — в 4,4 раза, а розничные цены за год в стране увеличились в 2,8 раза.Причина - в России остро не хватает своего картофеля. Сейчас свыше 40% картошки завозится из Белоруссии, Египта, Пакистана и Китая. Также растет и потребление «второго хлеба».В апреле местная картошка в целом закончилась, а с импортерами возникли проблемы. Свою роль сыграл Рамадан: 10 дней корабли в Египте не грузились, рассказал «Фонтанке» Максим Донцов, генеральный директор компании «Айбарус», которая специализируется на оптовых поставках фруктов и овощей. При этом если в прошлом году килограмм картошки, пришедшей в порт Новороссийска из Египта, стоил 35–40 рублей, то сейчас 45–55 рублей. Ситуацию усугубило решение Казахстана запретить экспорт картофеля. Одновременно белорусы отказались экспортировать картофель в Россию из-за дефицита.Минсельхоз РФ пошел на увеличение квоты на беспошлинный ввоз картофеля до 300 тысяч тонн. Это в два раза больше, чем было до этого. Мера будет действовать до конца июля текущего года. По мнению чиновников, таким образом можно будет сдержать цены и покрыть потребность покупателей до нового урожая.В Бурятии цена картофеля также выросла, но остается чуть дешевле, чем в других регионах страны. Самая недорогая мелкая картошка реализуется от 50 рублей, отборный стоит 85 рублей, картофель нового урожая - 99 рублей за килограмм.