Общество 06.05.2025 в 15:07

В Улан-Удэ 7 мая перекроют главную площадь и ряд улиц

Также изменится схема движения транспорта
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 7 мая перекроют главную площадь и ряд улиц
Фото: архив «Номер один»
7 мая в связи с проведением репетиции парада Победы в Улан-Удэ с 6 утра закроют движение в центре города.

«Автобусные маршруты № 2, 3, 3А, 10, 11, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 Первое поле, 28, 31, 31К, 33, 37, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97 и 97К временно скорректируют свое движение. Объезд площади Советов и ряда центральных улиц — Сухэ-Батора, Ленина, Ербанова, Коммунистическая - будет осуществляться по ул. Смолина, Борсоева, Коммунистическая, Балтахинова», - сообщили в мэрии.

Кроме того, когда колонны военной техники будут проходить от микрорайонов Восточного и Дивизионного к площади Советов по ул. Комарова, Н. Петрова, Лимонова, пр. 50-летия Октября и улице Борсоева, движение на прилегающих улицах кратковременно ограничат. Светофоры по этим маршрутам переключат в режим жёлтого мигающего сигнала.

Когда движение возобновится в прежнем режиме, точно не известно. Это случится только после завершения репетиции.

Напомним, 7 мая в Улан-Удэ также перекроют движение по улице Бабушкина. Проезд по улице будет закрыт с 13:30 ориентировочно на полтора часа. В это время там будет проходить церемония возложения венков к Мемориалу воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.

В мэрии просят горожан заранее планировать своё передвижение и учитывать возможные временные задержки в работе транспорта.


Теги
движение

Все новости

В Улан-Удэ собутыльники обчистили своего товарища
06.05.2025 в 16:41
В Улан-Удэ рассказали, где и когда отключат горячую воду
06.05.2025 в 16:29
Жительница Улан-Удэ три года страдала от лая соседской собаки
06.05.2025 в 16:15
В Бурятии сотрудник ГИБДД попал под суд за взятку
06.05.2025 в 15:39
В Улан-Удэ 7 мая перекроют главную площадь и ряд улиц
06.05.2025 в 15:07
В супермаркетах Бурятии снова выросли цены на картошку
06.05.2025 в 14:41
В Бурятии дорожники начали капремонт федеральной трассы
06.05.2025 в 14:12
Жительница Бурятии оказалась наказанной за пьянство супруга
06.05.2025 в 13:56
В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» оштрафовали за низкое напряжение
06.05.2025 в 13:41
Улан-удэнцев приглашают на танцевальное шоу от театра «Байкал»
06.05.2025 в 13:39
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
В Улан-Удэ рассказали, где и когда отключат горячую воду
Отопительный сезон закончится уже 12 мая
06.05.2025 в 16:29
Жительница Улан-Удэ три года страдала от лая соседской собаки

Терпение женщины лопнуло, когда пес ее укусил

06.05.2025 в 16:15
В Бурятии сотрудник ГИБДД попал под суд за взятку

Мужчина за 50 тысяч выдал права без сдачи экзамена

06.05.2025 в 15:39
В супермаркетах Бурятии снова выросли цены на картошку
Рост цен идет по всем регионам из-за нехватки урожая и роста спроса
06.05.2025 в 14:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru