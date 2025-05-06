Общество 06.05.2025 в 15:07
В Улан-Удэ 7 мая перекроют главную площадь и ряд улиц
Также изменится схема движения транспорта
Текст: Андрей Константинов
7 мая в связи с проведением репетиции парада Победы в Улан-Удэ с 6 утра закроют движение в центре города.
«Автобусные маршруты № 2, 3, 3А, 10, 11, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 Первое поле, 28, 31, 31К, 33, 37, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97 и 97К временно скорректируют свое движение. Объезд площади Советов и ряда центральных улиц — Сухэ-Батора, Ленина, Ербанова, Коммунистическая - будет осуществляться по ул. Смолина, Борсоева, Коммунистическая, Балтахинова», - сообщили в мэрии.
Кроме того, когда колонны военной техники будут проходить от микрорайонов Восточного и Дивизионного к площади Советов по ул. Комарова, Н. Петрова, Лимонова, пр. 50-летия Октября и улице Борсоева, движение на прилегающих улицах кратковременно ограничат. Светофоры по этим маршрутам переключат в режим жёлтого мигающего сигнала.
Когда движение возобновится в прежнем режиме, точно не известно. Это случится только после завершения репетиции.
Напомним, 7 мая в Улан-Удэ также перекроют движение по улице Бабушкина. Проезд по улице будет закрыт с 13:30 ориентировочно на полтора часа. В это время там будет проходить церемония возложения венков к Мемориалу воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.
«Автобусные маршруты № 2, 3, 3А, 10, 11, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 Первое поле, 28, 31, 31К, 33, 37, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97 и 97К временно скорректируют свое движение. Объезд площади Советов и ряда центральных улиц — Сухэ-Батора, Ленина, Ербанова, Коммунистическая - будет осуществляться по ул. Смолина, Борсоева, Коммунистическая, Балтахинова», - сообщили в мэрии.
Кроме того, когда колонны военной техники будут проходить от микрорайонов Восточного и Дивизионного к площади Советов по ул. Комарова, Н. Петрова, Лимонова, пр. 50-летия Октября и улице Борсоева, движение на прилегающих улицах кратковременно ограничат. Светофоры по этим маршрутам переключат в режим жёлтого мигающего сигнала.
Когда движение возобновится в прежнем режиме, точно не известно. Это случится только после завершения репетиции.
Напомним, 7 мая в Улан-Удэ также перекроют движение по улице Бабушкина. Проезд по улице будет закрыт с 13:30 ориентировочно на полтора часа. В это время там будет проходить церемония возложения венков к Мемориалу воинам, умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.
В мэрии просят горожан заранее планировать своё передвижение и учитывать возможные временные задержки в работе транспорта.
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