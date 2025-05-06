В Бурятии сотрудник ГИБДД попал под суд за взятку
Мужчина за 50 тысяч выдал права без сдачи экзамена
Следком Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки». Сотрудник ГИБДД, достоверно зная, что жительница Улан-Удэ не сдавала экзамен на право управления транспортным средством, фиктивно проставил отметки о якобы сдаче ею теоретического и практического экзамена.
В итоге женщина благодаря 50 тысячам рублей и «отзывчивому» сердцу сотрудника ГИБДД, получила заветную корочку – водительское удостоверение.
Однако вскоре все же выяснилось, что получила она его незаконно. Горожанка призналась, что фактически не сдавала итоговый государственный экзамен в ГИБДД.
Октябрьский районный суд пришел к выводу о том, что наличие у женщины, не сдававшей экзамены, водительского удостоверения ставит под угрозу безопасность неопределенного круга лиц. Водительское удостоверение категории «В» (АТ), «В1» (АТ, АS), М, выданное улан-удэнке, признано недействительным.
Фото: "Номер один"