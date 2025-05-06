Общество 06.05.2025 в 15:39

В Бурятии сотрудник ГИБДД попал под суд за взятку

Мужчина за 50 тысяч выдал права без сдачи экзамена

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Бурятии сотрудник ГИБДД попал под суд за взятку

Следком Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки». Сотрудник ГИБДД, достоверно зная, что жительница Улан-Удэ не сдавала экзамен на право управления транспортным средством, фиктивно проставил отметки о якобы сдаче ею теоретического и практического экзамена.

В итоге женщина благодаря 50 тысячам рублей и «отзывчивому» сердцу сотрудника ГИБДД, получила заветную корочку – водительское удостоверение.

Однако вскоре все же выяснилось, что получила она его незаконно. Горожанка призналась, что фактически не сдавала итоговый государственный экзамен в ГИБДД.

Октябрьский районный суд пришел к выводу о том, что наличие у женщины, не сдававшей экзамены, водительского удостоверения ставит под угрозу безопасность неопределенного круга лиц. Водительское удостоверение категории «В» (АТ), «В1» (АТ, АS), М, выданное улан-удэнке, признано недействительным.


Фото: "Номер один"

Теги
взятка гибдд водительские права

Все новости

В Улан-Удэ собутыльники обчистили своего товарища
06.05.2025 в 16:41
В Улан-Удэ рассказали, где и когда отключат горячую воду
06.05.2025 в 16:29
Жительница Улан-Удэ три года страдала от лая соседской собаки
06.05.2025 в 16:15
В Бурятии сотрудник ГИБДД попал под суд за взятку
06.05.2025 в 15:39
В Улан-Удэ 7 мая перекроют главную площадь и ряд улиц
06.05.2025 в 15:07
В супермаркетах Бурятии снова выросли цены на картошку
06.05.2025 в 14:41
В Бурятии дорожники начали капремонт федеральной трассы
06.05.2025 в 14:12
Жительница Бурятии оказалась наказанной за пьянство супруга
06.05.2025 в 13:56
В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» оштрафовали за низкое напряжение
06.05.2025 в 13:41
Улан-удэнцев приглашают на танцевальное шоу от театра «Байкал»
06.05.2025 в 13:39
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
В Улан-Удэ рассказали, где и когда отключат горячую воду
Отопительный сезон закончится уже 12 мая
06.05.2025 в 16:29
Жительница Улан-Удэ три года страдала от лая соседской собаки

Терпение женщины лопнуло, когда пес ее укусил

06.05.2025 в 16:15
В Улан-Удэ 7 мая перекроют главную площадь и ряд улиц
Также изменится схема движения транспорта
06.05.2025 в 15:07
В супермаркетах Бурятии снова выросли цены на картошку
Рост цен идет по всем регионам из-за нехватки урожая и роста спроса
06.05.2025 в 14:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru