В Бурятии сотрудник ГИБДД попал под суд за взятку

Следком Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки». Сотрудник ГИБДД, достоверно зная, что жительница Улан-Удэ не сдавала экзамен на право управления транспортным средством, фиктивно проставил отметки о якобы сдаче ею теоретического и практического экзамена.

В итоге женщина благодаря 50 тысячам рублей и «отзывчивому» сердцу сотрудника ГИБДД, получила заветную корочку – водительское удостоверение.

Однако вскоре все же выяснилось, что получила она его незаконно. Горожанка призналась, что фактически не сдавала итоговый государственный экзамен в ГИБДД.

Октябрьский районный суд пришел к выводу о том, что наличие у женщины, не сдававшей экзамены, водительского удостоверения ставит под угрозу безопасность неопределенного круга лиц. Водительское удостоверение категории «В» (АТ), «В1» (АТ, АS), М, выданное улан-удэнке, признано недействительным.





Фото: "Номер один"