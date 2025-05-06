Жительница Улан-Удэ три года страдала от лая соседской собаки

Жительница частного сектора столицы Бурятии обратилась в Октябрьский районный суд с иском к своей соседке. Причиной обращения в суд стало то, что женщину укусила соседская собака. А до укуса хвостатый питомец не давал спокойно жить на протяжении трех лет.

В заявлении покусанная горожанка написала, что ее соседка не считалась с правами окружающих на отдых и сон, права на спокойную и безопасную жизнь.

«Лай ее собаки создавал нервную обстановку, вызывал головную боль, высокое давление, особенно ночью. Истец не раз вызывала сотрудников полиции, которые проводили с владелицей животного профилактические беседы», - следует из материалов дела.

Весной 2024 года пес, находясь на самовыгуле, укусил женщину. Истец обратилась поликлинику, где прошла необходимое лечение. Соседку, выпустившую пса за ограду, привлекли к административной ответственности за нарушение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных.

В июле 2024 года женщина, страдающая от лая, добилась привлечения соседки к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Хозяйка пса в суде просила учесть обстоятельства дела, а также ее материальное положение (кредиты, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка).

Суд удовлетворил требования покусанного истца частично, взыскал с ответчицы компенсацию морального вреда в сумме 20 000 рублей.





Фото: "Номер один"