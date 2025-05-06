Общество 06.05.2025 в 17:09
«Сказали, что жилья для нас нет»
Многодетная семья с ребенком-инвалидом добивается выделения квартиры
Текст: КП-Новосибирск
Под Новосибирском многодетная семья с ребенком-инвалидом добивается выделения жилья. Администрация Краснообска признала их нуждающимися, но квартиру для них до сих пор не нашли: ссылаются на то, что нет подходящей жилплощади по соцнайму. Семья подала иск в суд: подробнее — в материале КП-Новосибирск.
В семье Алексея и Анастасии четверо детей. Их старшая дочка живет отдельно, а они с тремя сыновьями ютятся в однушке.
- Миша у нас самый младший. Когда ему было полгода, то у него заболела рука. Он не мог ее поднять. Мы отвезли его в травмпункт, и врач оттуда отправил нас в другую больницу. Там поставили диагноз – инсульт, в итоге Мишу ввели в искусственную кому, - рассказал Алексей Жигло, отец мальчика. – Сын пролежал в больнице неделю, его хотели отключать от аппаратов...
Родители Миши показали его документы другим медикам, и они сказали, что у ребенка есть шанс на жизнь. Ему назначили операцию на головном мозге.
- Сыну сделали трепанацию. Она длилась 6 часов. Все прошло успешно. Была долгая реабилитация, Миша питался через капельницы. Чуть позже начались приступы эпилепсии, и продолжаются до сих пор. Сын ходит, но не разговаривает, мышление у него периодически как у младенца, - говорит мужчина.
Собрав все документы, родители Миши обратились в администрацию, чтобы встать в очередь. Многодетную семью признли нуждающимися, они стали 43-ми в очереди. Но вместо положенной квартиры получили такой ответ от администрации:
- Площадь жилого помещения для предоставления по договору социального найма на семью из 6 человек должна составлять не менее 102 квадратных метров. В настоящее время свободное жилье, соответствующее нужным параметрам и находящееся в муниципальной собственности рабочего поселка, отсутствует, - сообщили в администрации. – При этом имеется однокомнатная квартира 37,7 квадратных метров. Однако, в соответствии с актом обследования, выяснилось, что квартира нуждается в ремонте.
- То есть по сути сказали, что жилья для нас нет, - говорят сибиряки.
После этого Алексей и Анастасия подали иск в суд.
- В иске семья указала свои требования, а именно предоставить семье комфортное, благоустроенное жилье по договору соцнайма, общей площадью не менее 102 квадратных метров, - рассказала Анастасия Павленко, юрист, представляющая интересы семьи. – Сейчас администрация ссылается на то, что у них в фонде такой квартиры нет. В законе четко прописано – обеспечить. Это уже органы местного самоуправления придумали некий список и ставят людей в очереди. Уже были подобные прецеденты с участниками ВОВ и детьми-сиротами. Только на основании судебных актов удается добиться справедливости.
Судебные заседания еще продолжаются: семья надеется, что сможет добиться выделения жилья.
В семье Алексея и Анастасии четверо детей. Их старшая дочка живет отдельно, а они с тремя сыновьями ютятся в однушке.
- Миша у нас самый младший. Когда ему было полгода, то у него заболела рука. Он не мог ее поднять. Мы отвезли его в травмпункт, и врач оттуда отправил нас в другую больницу. Там поставили диагноз – инсульт, в итоге Мишу ввели в искусственную кому, - рассказал Алексей Жигло, отец мальчика. – Сын пролежал в больнице неделю, его хотели отключать от аппаратов...
Родители Миши показали его документы другим медикам, и они сказали, что у ребенка есть шанс на жизнь. Ему назначили операцию на головном мозге.
- Сыну сделали трепанацию. Она длилась 6 часов. Все прошло успешно. Была долгая реабилитация, Миша питался через капельницы. Чуть позже начались приступы эпилепсии, и продолжаются до сих пор. Сын ходит, но не разговаривает, мышление у него периодически как у младенца, - говорит мужчина.
Собрав все документы, родители Миши обратились в администрацию, чтобы встать в очередь. Многодетную семью признли нуждающимися, они стали 43-ми в очереди. Но вместо положенной квартиры получили такой ответ от администрации:
- Площадь жилого помещения для предоставления по договору социального найма на семью из 6 человек должна составлять не менее 102 квадратных метров. В настоящее время свободное жилье, соответствующее нужным параметрам и находящееся в муниципальной собственности рабочего поселка, отсутствует, - сообщили в администрации. – При этом имеется однокомнатная квартира 37,7 квадратных метров. Однако, в соответствии с актом обследования, выяснилось, что квартира нуждается в ремонте.
- То есть по сути сказали, что жилья для нас нет, - говорят сибиряки.
После этого Алексей и Анастасия подали иск в суд.
- В иске семья указала свои требования, а именно предоставить семье комфортное, благоустроенное жилье по договору соцнайма, общей площадью не менее 102 квадратных метров, - рассказала Анастасия Павленко, юрист, представляющая интересы семьи. – Сейчас администрация ссылается на то, что у них в фонде такой квартиры нет. В законе четко прописано – обеспечить. Это уже органы местного самоуправления придумали некий список и ставят людей в очереди. Уже были подобные прецеденты с участниками ВОВ и детьми-сиротами. Только на основании судебных актов удается добиться справедливости.
Судебные заседания еще продолжаются: семья надеется, что сможет добиться выделения жилья.