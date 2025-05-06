Общество 06.05.2025 в 17:09

«Сказали, что жилья для нас нет»

Многодетная семья с ребенком-инвалидом добивается выделения квартиры
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Сказали, что жилья для нас нет»
Фото: предоставлено Алексеем
Под Новосибирском многодетная семья с ребенком-инвалидом добивается выделения жилья. Администрация Краснообска признала их нуждающимися, но квартиру для них до сих пор не нашли: ссылаются на то, что нет подходящей жилплощади по соцнайму. Семья подала иск в суд: подробнее — в материале КП-Новосибирск.

В семье Алексея и Анастасии четверо детей. Их старшая дочка живет отдельно, а они с тремя сыновьями ютятся в однушке.

- Миша у нас самый младший. Когда ему было полгода, то у него заболела рука. Он не мог ее поднять. Мы отвезли его в травмпункт, и врач оттуда отправил нас в другую больницу. Там поставили диагноз – инсульт, в итоге Мишу ввели в искусственную кому, - рассказал Алексей Жигло, отец мальчика. – Сын пролежал в больнице неделю, его хотели отключать от аппаратов...

Родители Миши показали его документы другим медикам, и они сказали, что у ребенка есть шанс на жизнь. Ему назначили операцию на головном мозге.

- Сыну сделали трепанацию. Она длилась 6 часов. Все прошло успешно. Была долгая реабилитация, Миша питался через капельницы. Чуть позже начались приступы эпилепсии, и продолжаются до сих пор. Сын ходит, но не разговаривает, мышление у него периодически как у младенца, - говорит мужчина.

Собрав все документы, родители Миши обратились в администрацию, чтобы встать в очередь. Многодетную семью признли нуждающимися, они стали 43-ми в очереди. Но вместо положенной квартиры получили такой ответ от администрации:

- Площадь жилого помещения для предоставления по договору социального найма на семью из 6 человек должна составлять не менее 102 квадратных метров. В настоящее время свободное жилье, соответствующее нужным параметрам и находящееся в муниципальной собственности рабочего поселка, отсутствует, - сообщили в администрации. – При этом имеется однокомнатная квартира 37,7 квадратных метров. Однако, в соответствии с актом обследования, выяснилось, что квартира нуждается в ремонте.

- То есть по сути сказали, что жилья для нас нет, - говорят сибиряки.

После этого Алексей и Анастасия подали иск в суд.

- В иске семья указала свои требования, а именно предоставить семье комфортное, благоустроенное жилье по договору соцнайма, общей площадью не менее 102 квадратных метров, - рассказала Анастасия Павленко, юрист, представляющая интересы семьи. – Сейчас администрация ссылается на то, что у них в фонде такой квартиры нет. В законе четко прописано – обеспечить. Это уже органы местного самоуправления придумали некий список и ставят людей в очереди. Уже были подобные прецеденты с участниками ВОВ и детьми-сиротами. Только на основании судебных актов удается добиться справедливости.

Судебные заседания еще продолжаются: семья надеется, что сможет добиться выделения жилья.

Все новости

В Улан-Удэ открыли выставку об истории эвакогоспиталей и заводов
06.05.2025 в 17:44
В одном из вузов Улан-Удэ испекли тематический торт к 80-летию Победы
06.05.2025 в 17:26
В праздничные выходные в Улан-Удэ установится летнее тепло
06.05.2025 в 17:17
«Сказали, что жилья для нас нет»
06.05.2025 в 17:09
У четверти населения Улан-Удэ нет денег на отпуск
06.05.2025 в 16:52
В Улан-Удэ собутыльники обчистили своего товарища
06.05.2025 в 16:41
В Улан-Удэ рассказали, где и когда отключат горячую воду
06.05.2025 в 16:29
Жительница Улан-Удэ три года страдала от лая соседской собаки
06.05.2025 в 16:15
В Бурятии сотрудник ГИБДД попал под суд за взятку
06.05.2025 в 15:39
В Улан-Удэ 7 мая перекроют главную площадь и ряд улиц
06.05.2025 в 15:07
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
В Улан-Удэ открыли выставку об истории эвакогоспиталей и заводов
Эта выставка расскажет не только о боевом, но и о трудовом подвиге жителей всей Бурятии во время ВОВ
06.05.2025 в 17:44
В одном из вузов Улан-Удэ испекли тематический торт к 80-летию Победы
Его приготовила студентка ВСГУТУ в рамках творческого конкурса
06.05.2025 в 17:26
В праздничные выходные в Улан-Удэ установится летнее тепло
В День Победы в городе будет +23 градуса
06.05.2025 в 17:17
У четверти населения Улан-Удэ нет денег на отпуск
Большинству из них удалось накопить лишь на его часть
06.05.2025 в 16:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru