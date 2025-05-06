Общество 06.05.2025 в 17:44

В Улан-Удэ открыли выставку об истории эвакогоспиталей и заводов

Эта выставка расскажет не только о боевом, но и о трудовом подвиге жителей всей Бурятии во время ВОВ
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открыли выставку об истории эвакогоспиталей и заводов

В музее истории города Улан-Удэ открылась экспозиция «Улан-Удэ — город Трудовой доблести» (возрастное ограничение 6+). Она посвящена истории эвакогоспиталей и заводов Улан-Удэ, трудившихся для фронта, для Победы в годы Великой Отечественной войны.

- Улан-Удэ — город Трудовой доблести и славы. Это звание город получил по праву, потому что в годы войны в тылу наши предприятия работали на оборону нашей страны. Это мясоконсервный завод, ЛВРЗ, авиационный завод и другие предприятия. А самое главное, у нас в городе больше всех было военных госпиталей, - сказала на открытии экспозиции Светлана Трифонова, заместитель мэра - председатель комитета по социальной и молодежной политике.

Экспозиция музея включает мультимедийные материалы, создающие атмосферу тех лет, а также уникальные экспонаты, собранные из фонда музея, изделия заводов, которые изготавливались в годы Великой Отечественной войны.

- Эта выставка рассказывает не только о боевом, но и о трудовом подвиге жителей всей нашей Бурятии, которые ковали победу и в операционных, и у станков. Это были тяжелые условия, смены на заводах, они кардинально отличались от современного рабочего дня, - отметил Виталий, лектор-экскурсовод музея истории города.

Приглашаем посетить выставку 8 мая в 11:00 и 9 мая в 14:00 - вход свободный для всех желающих.

Экспозиция будет открыта до 30 мая.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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