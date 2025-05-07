Общество 07.05.2025 в 09:02

Мошенники развели на деньги 11-летнюю школьницу из Бурятии

Девочка перевела аферистам свои и отцовские деньги
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Мошенники развели на деньги 11-летнюю школьницу из Бурятии

Жители Бурятии продолжают верить мошенникам, придумывающим различные предлоги выманивания денег. Накануне жертвой аферистов стала 11-летняя школьница.

В телеграмм-канале девочка увидела рекламу о розыгрыше и решила принять в нем участие. После заполнения личных данных, подростку написала девушка и сообщила, что она выиграла 150 тысяч рублей. Однако для того, чтобы забрать приз, ей необходимо отправить 2 тысячи рублей для подтверждения банковских реквизитов, что девочка и сделала.

- Далее мошенница сообщила, что готова отправить выигрыш, но не может этого сделать, так как у нее превышен лимит по переводам. Для разблокировки она попросила подростка перечислить еще три тысячи рублей. Так как личных сбережений у школьницы не было, она взяла телефон отца, зашла в приложение банка и перевела на свою детскую карту более 6 тысяч рублей, которые также перечислила мошенникам. Когда «выигрыш» так и не поступил, подросток обнаружила, что из группы она удалена, а переписка в мессенджере исчезла, - рассказали в полиции республики.

Напомним, что пару дней назад приняла участие в подобном розыгрыше 22-летняя улан-удэнка. Она повелась на халявные 100 тысяч, но в итоге потеряла свои деньги.

Фото: loon.site

 

Теги
мошенники

Все новости

Три бойца из Бурятии вернулись из плена
07.05.2025 в 09:28
Авиалайнер из Якутска столкнулся с мышью
07.05.2025 в 09:15
Мошенники развели на деньги 11-летнюю школьницу из Бурятии
07.05.2025 в 09:02
Плохая уборка подъездов
07.05.2025 в 09:00
В Улан-Удэ открыли выставку об истории эвакогоспиталей и заводов
06.05.2025 в 17:44
В одном из вузов Улан-Удэ испекли тематический торт к 80-летию Победы
06.05.2025 в 17:26
В праздничные выходные в Улан-Удэ установится летнее тепло
06.05.2025 в 17:17
«Сказали, что жилья для нас нет»
06.05.2025 в 17:09
У четверти населения Улан-Удэ нет денег на отпуск
06.05.2025 в 16:52
В Улан-Удэ собутыльники обчистили своего товарища
06.05.2025 в 16:41
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
Три бойца из Бурятии вернулись из плена
Теперь им предстоит лечение и реабилитация
07.05.2025 в 09:28
Авиалайнер из Якутска столкнулся с мышью
За исключением грызуна пострадавших не обнаружено
07.05.2025 в 09:15
Плохая уборка подъездов
Куда обращаться?
07.05.2025 в 09:00
В Улан-Удэ открыли выставку об истории эвакогоспиталей и заводов
Эта выставка расскажет не только о боевом, но и о трудовом подвиге жителей всей Бурятии во время ВОВ
06.05.2025 в 17:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru