Мошенники развели на деньги 11-летнюю школьницу из Бурятии

Жители Бурятии продолжают верить мошенникам, придумывающим различные предлоги выманивания денег. Накануне жертвой аферистов стала 11-летняя школьница.

В телеграмм-канале девочка увидела рекламу о розыгрыше и решила принять в нем участие. После заполнения личных данных, подростку написала девушка и сообщила, что она выиграла 150 тысяч рублей. Однако для того, чтобы забрать приз, ей необходимо отправить 2 тысячи рублей для подтверждения банковских реквизитов, что девочка и сделала.

- Далее мошенница сообщила, что готова отправить выигрыш, но не может этого сделать, так как у нее превышен лимит по переводам. Для разблокировки она попросила подростка перечислить еще три тысячи рублей. Так как личных сбережений у школьницы не было, она взяла телефон отца, зашла в приложение банка и перевела на свою детскую карту более 6 тысяч рублей, которые также перечислила мошенникам. Когда «выигрыш» так и не поступил, подросток обнаружила, что из группы она удалена, а переписка в мессенджере исчезла, - рассказали в полиции республики.

Напомним, что пару дней назад приняла участие в подобном розыгрыше 22-летняя улан-удэнка. Она повелась на халявные 100 тысяч, но в итоге потеряла свои деньги.

Фото: loon.site