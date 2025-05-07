Авиалайнер из Якутска столкнулся с мышью

Самолеты атакуют не только птицы, приводя к нарушениям в двигателях, но и мыши. Следы столкновения животного с левой основной стойкой шасси обнаружил инженерно-технический персонал в Шереметьево после прилёта Boeing 737 (RA-73106) авиакомпании «Аэрофлот» из Якутска. По найденным фрагментам они опознали мышь.

Об этом сообщает портал «Авиаторщина».

Экипаж, выполнявший на минувших выходных рейс SU-1751 со 119 пассажирами, этого даже не почувствовал. Каких-либо замечаний он не фиксировал и в бортовой журнал ничего не записывал.

Самолёт в результате столкновения с грызуном повреждений не получил. Вес животного оказался слишком мал, но заставил понервничать техников, осматривающих лайнер из Якутска.

На каком этапе полёта это случилось — на разбеге в якутском аэропорту или при посадке в Шереметьево — установить не удалось. При осмотре взлётно-посадочной полосы и маршрута руления никаких посторонних предметов и следов не нашли.

Фото: loon.site